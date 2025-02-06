В Орле автомобиль въехал в швейный магазин

6.2.2025 | 10:41 Новости, Происшествия

Тройное ДТП случилось сегодня утром.

Фото: newsorel.ru

Оно произошло на перекрёстке улиц Салтыкова-Щедрина и Пионерской.

В аварию оказались вовлечены три автомобиля. По предварительным данным, всё началось с того, что один из них, поворачивая, не пропустил другую машину, ехавшую по прямой. Водитель, резко ударив по тормозам, врезался в ещё одно транспортное средство.

В итоге один из автомобилей въехал на территорию магазина «Швейный мир», который располагается как раз на этом перекрёстке.

В ДТП есть как минимум один пострадавший. Об этом сообщает «Первый областной».

Фото: newsorel.ru

ИА «Орелград»


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