В Орле автомобиль въехал в швейный магазин

Тройное ДТП случилось сегодня утром.

Оно произошло на перекрёстке улиц Салтыкова-Щедрина и Пионерской.

В аварию оказались вовлечены три автомобиля. По предварительным данным, всё началось с того, что один из них, поворачивая, не пропустил другую машину, ехавшую по прямой. Водитель, резко ударив по тормозам, врезался в ещё одно транспортное средство.

В итоге один из автомобилей въехал на территорию магазина «Швейный мир», который располагается как раз на этом перекрёстке.

В ДТП есть как минимум один пострадавший. Об этом сообщает «Первый областной».

ИА «Орелград»