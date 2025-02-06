В Орле открыли новую Парту Героя

6.2.2025 | 10:35 Новости, Общество, СВО

Её установили в школе №35.

Фото: t.me/orel_adm

Мемориальный объект будет напоминать о выпускнике общеобразовательного учреждения — участнике специальной военной операции Кирилле Бологове. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Кирилл родился в Орле в 1996-м году. В 2003-м пошёл в первый класс. После девятого поступил в Орловский техникум технологии и предпринимательства имени Русанова. Здесь он получал профессию повара-кондитера.

Затем орловец служил в армии – на малом противолодочном корабле.

Бологов принимал участие в СВО в 2024-м. Погиб 18-го сентября при выполнении боевых задач.

Парту Героя в школе открыла мать выдающегося орловца.

ИА «Орелград»


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