Орловский губернатор обратил внимание на ещё один мост

6.2.2025 | 11:01 ЖКХ, Новости

В Орле в Детском парке планируют отремонтировать подвесной мост.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Соответствующие поручения Андрей Клыков уже дал ответственным чиновникам. Об этом он сам рассказал в социальных сетях на последнем прямом эфире.

«Я дал поручение, чтобы после завершения ремонтных работ по пешеходному мосту на Стрелку мы в этом году ускорились по проектированию и начали делать пешеходный мост к храму», – заявил губернатор.

Также он отметил, что ремонт «действительно требуется» и выразил уверенность, что «уникальное место станет красивейшей точкой притяжения Орла».

Напомним, на этой неделе Клычков побывал на нескольких строящихся объектах — в том числе на Стрелке Оки и Орлика, где началось создание мемориального комплекса «Судбищенская битва».

ИА «Орелград»


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