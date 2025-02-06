За год на Орловщине построили 18 многоквартирных домов

Об этом рассказали в орловском Управлении Росреестра.

За 2024-й год в региональное подразделение ведомства поступило около 143 тысяч заявлений на осуществление различных учетных и регистрационных действий.

Росреестр зарегистрировал 11323 ипотечных кредита. В том числе — около 8 тысяч договоров, оформленных по проекту «ипотека за один день».

Также на Орловщине ведомство зарегистрировало 1730 договоров долевого строительства. Всего в регионе ввели в эксплуатацию и поставили на учёт 18 многоквартирных домов (общей площадью 236 тысяч 748,9 квадратного метра).

Также было оформлено около 30 тысяч прав на «бытовую недвижимость». Напомним, в эту категорию входят объекты, расположенные на земельных участках, отведённых для личного подсобного хозяйства, ведения садоводства для собственных нужд, индивидуального жилищного строительства или строительства гаражей (тоже только для собственных нужд).

Также в орловский филиал поступило 3325 заявок на экстерриториальную регистрацию недвижимости (не по региону регистрации гражданина). Известно, что сами орловцы чаще всего регистрировали объекты в Москве и Подмосковье, а наши квартиры и дома интересовали жителей Белгородской, Брянской и Курской областей.

ИА «Орелград»