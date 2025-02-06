В Орле начались съёмки фильма «Судбищенская битва»

Одну из ролей исполняет известный актёр Виктор Добронравов.

Над кинолентой работает Орловское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры и Студия «Слово». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Сценаристом и режиссёром картины является Александр Брынцев. Заслуженный артист России Виктор Добронравов исполняет роль царского воеводы Ивана Шереметьева.

Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Орловской области, лента станет первым полнометражным фильмом об историческом сражении.

«Мы пригласили в проект лучших специалистов, чтобы каждая деталь была максимально достоверной. Исторические консультанты помогут нам воссоздать дух той эпохи, а композитор Екатерина Бурдаева наполнит фильм музыкой, которая точно передаст атмосферу времени. Продюсерами выступят Станислав Абакумов и Михаил Фефилов», – рассказал Брынцев.

Премьера запланирована на лето 2026 года.

ИА «Орелград»