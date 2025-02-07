В Орловской области по минимальной цене продают помещение налоговой

Почти 493 «квадрата» можно получить за 219 тысяч рублей.

На продажу по минимально допустимой цене выставлено федеральное имущество, расположенное в поселке Красная Заря по адресу: ул. Ленина, д. 6. Помещение ИМНС площадью 492,9 м2 находится на втором этаже.

МТУ Росимущества в Тульской, Рязанской и Орловской областях ранее проведены три аукциона и три продажи посредством публичного предложения, которые не состоялись по причине отсутствия заявок и одна продажа по минимально допустимой цене. Итоги последней аннулированы в связи с уклонением победителя от исполнения обязательств по оплате.

Очередные торги стартовали 30 января. Цена первоначального предложения – 4 382 000 рублей; минимально допустимая цена, по которой может быть продано имущество, – 219 100 рублей. Размер задатка – 43 820 рублей. Принимают заявки на участие в торгах до 24 марта, указано в ГИС “Торги”.

ИА “Орелград”