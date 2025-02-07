66 орловских подростков стали участниками преступлений

Однако их количество за минувший год сократилось на четверть.

В 2024 году в Орловской области было зарегистрировано 66 подростков, принявших участие в совершении преступлений. Однако данный показатель уступает показатели 2023 года на 26,7 процента. Об этом говорится в отчете регионального Управления МВД за 2024 год. По состоянию на 1 января 2025 года на учете в органах внутренних дел состоят 292 несовершеннолетних правонарушителя. За несовершеннолетними, состоящими на профучете, закреплено 285 наставников, в том числе 89 сотрудников органов внутренних дел. В результате проведенной ими работы с профилактического учета в связи с исправлением поведения снято 154 несовершеннолетних.

«На профилактическом учете в территориальных ОВД состоит 557 неблагополучных законных представителей, – говорится в документе. – За рассматриваемый период на учет поставлено 157 родителей, ненадлежащим образом исполняющих обязанности по содержанию и воспитанию детей. В муниципальных образованиях продолжается работа социальных патрулей. В отчетном периоде ими осуществлено 1034 выезда, проверено 2369 семей и 1195 подростков, в том числе состоящих на учете, выявлено 136 административных правонарушений».

В УМВД отмечают, что снизить уровень подростковой преступности помогла активная предупредительно-профилактическая работа, которая проводилась во взаимодействии с департаментом образования Орловской области. Так, в регионе реализуется план совместных мероприятий с образовательными учреждениями по профилактике преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних, в том числе проявлений экстремизма. Мероприятия запланированы на 2024-2025 учебный год.

Так, в общеобразовательных учреждениях в течение 2024 года сотрудники органов внутренних дел прочитали 2544 лекции. В региональных и районных СМИ опубликовано 323 статьи о наиболее значимых мероприятиях, новых формах и методах работы с детьми и неблагополучными семьями, на официальном сайте УМВД размещено 47 профильных информаций. В течение 2024 года также было организовано проведение ряда профилактических акций и межведомственных оперативно-профилактических мероприятий, в том числе: «Полиция и дети», «Твой выбор», «Последний звонок», «Защита», «Дорога в школу», «Помоги пойти учиться» и «В кругу семьи».

«В целях предупреждения преступлений и правонарушений, совершаемых несовершеннолетними и в их отношении, повышения гражданского, патриотического, духовно-нравственного, культурного, спортивно-оздоровительного и эстетического воспитания детей и молодежи, социализации и всестороннего развития личности несовершеннолетних, в том числе состоящих на учете в ОВД, 5 июня 2024 года УМВД Орловской области было заключено соглашение о взаимодействии и сотрудничестве с региональным отделением Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых», – говорится в отчете.

ИА «Орелград»