Желающих учиться орловских безработных поддержат рублем

Правила выдачи субсидий утвердили областные власти.

Правительство Орловской области утвердило положение о порядке предоставления финансовой поддержки безработным гражданам, женщинам в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет и незанятым гражданам, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность. Речь идет о гражданах, направленных органами службы занятости в другую местность для прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования.

Согласно постановлению правительства, финансовая поддержка предоставляется Центром занятости населения за счет средств, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий год. Финансирование ведется через областной департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости. Финансовая поддержка предоставляется на возмещение следующих расходов: проезда к месту обучения и обратно; проживания вне места постоянного жительства за время следования к месту обучения и обратно (суточные расходы); найма жилого помещения на время обучения.

Она предусмотрена в размере фактических расходов на проезд к месту обучения и обратно (включая оплату услуг по оформлению проездных документов, предоставлению в поездах постельных принадлежностей), подтвержденных проездными документами, но не выше стоимости проезда: железнодорожным транспортом – в плацкартном вагоне категории «П» или в вагоне категории «С» с местами для сидения; автомобильным транспортом – в автомобильном транспорте общего пользования.

Суточные расходы установлены в размере 100 рублей за каждый день нахождения в пути следования к месту обучения и обратно, за исключением случаев, когда гражданин находится в пути следования менее суток. Что касается найма жилья на время обучения (кроме случаев, когда направленному на обучение предоставляется бесплатное жилье), то и здесь субсидирование предусмотрено по фактическим расходам, подтвержденным соответствующими документами, но не более 550 рублей в сутки.

Право на получение финансовой поддержки имеют перечисленные выше граждане, направленные Центром занятости населения в другую местность в соответствии с договором о прохождении обучения. Для получения субсидии гражданин должен сам в течение 30 календарных дней со дня получения документа об окончании обучения подать по месту жительства в филиал Центра занятости населения заявление по типовой форме. К нему следует приложить документы, подтверждающие сведения о расходах.

ИА «Орелград»