В Орловской области обновили схемы охотничьих угодий

Новые схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий можно найти на сайте правительства.

Губернатор Андрей Клычков внес изменения в собственный указ от 22 апреля 2022 года № 195 «Об утверждении схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Орловской области». Обновленные схемы можно найти на официальном портале региона. В Орловской области охотничьи угодья подразделяются на закрепленные (передаются в пользование юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям) и общедоступные (охотничьи угодья, в которых физические лица имеют право свободно пребывать в целях охоты).

Согласно обновленной редакции документа, на территории Орловской области насчитывается 36 охотпользователей, за которыми закреплено 1477,4 тысячи га, или 76,8 процента от общей площади охотничьих угодий. В свою очередь площадь общедоступных охотничьих угодий составляет 447,45 тысячи га, или 23,2 процента от общей площади охотничьих угодий Орловской области. Общедоступных угодий гораздо меньше, чем «частных», однако законодательство в этом отношении регионе не нарушает.

Согласно части 3 статьи 7 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» общедоступные охотничьи угодья должны составлять не менее 20 процентов общей площади охотничьих угодий каждого региона. Так что существующая доля общедоступных охотничьих угодий Орловской области позволяет даже планировать предоставление угодий в пользование юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, в таком запасе находится 61,6 тысячи га.

Но стоит отметить, что максимальные площади охотничьих угодий, в отношении которых могут быть заключены охотхозяйственные соглашения на территории Орловской области, установлены приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ и составляют 30 тысячи га. Кстати, своим указом губернатор Андрей Клычков также утвердил зоны, планируемые для создания охотничьих угодий: в Новодеревеньковском районе – площадь 17,37 га, в Покровском районе (участок 1) – 17,05 га, в Покровском районе (участок 2) – 9,66 га, в Урицком районе – 11 га. Всего планируется создать угодья на площади 55,08 га.

ИА «Орелград»