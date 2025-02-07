Депздрав пытался отделаться от доставки на гемодиализ

Орловские чиновники оспаривали решение в областном суде.

Ранее Департамент здравоохранения Орловской области обязали обеспечить бесплатную доставку пациентки, инвалида первой группы, на соответствующую процедуру. Женщина проживает в Новосиле, но ближайшее учреждение, где можно пройти гемодиализ, находится во Мценске.

Города разделяет около 50 километров. Прямой автобус между Новосилем и Мценском ходит всего два раза в неделю. При этом рейсы расписаны таким образом, что воспользоваться автобусом, чтобы попасть на лечение, а потом вернуться домой, просто невозможно.

Орловчанка должна проводить гемодиализ трижды в неделю. Врачи прописали ей процедуру пожизненно. Сейчас ей приходится решать вопрос за счёт своих средств, нанимая частный транспорт.

Суд первой инстанции вынес решение в пользу женщины, но депарамент попытался оспорить его в облсуде. Однако решение оставили без изменений.

Об этом сообщает пресс-служба Орловского областного суда.

ИА «Орелград»