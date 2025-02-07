В Орле полиция восстановила личность жительницы ДНР

Она смогла получить паспорт гражданина России вместо утерянных документов.

Сейчас женщине 55 лет. Известно, что у неё есть серьёзные проблемы со здоровьем. Она вынужденно эвакуировалась из Донецкой Народной Республики в Орловскую область около двух лет назад. При этом её документы погибли в пожаре.

Женщина, находясь в пункте временного размещения, обратилась в полицию. Она рассказала, что жила на Донбассе с 1990-го года. Там же родился её сын.

Орловские полицейские начали собирать и проверять сведения о вынужденной переселенке. Как сообщает «МВД Медиа», делать это пришлось буквально по крупицам. Полиция искала людей, которые могли подтвердить личность женщины. Полицейские из Белгородской области подключились к решению проблемы и нашли соседей переселенки, а также её экс-работодателя.

В итоге суд посчитал доказательства убедительными. В официальных документах отразили личность женщины, а также факт её проживания в ДНР. После вступления решения в силу полицейские вручили ей российский паспорт.

Со своей стороны, женщина выразила искреннюю благодарность сотрудникам органов внутренних дел за оказанную помощь.

Напомним, ранее полицейские помогли другой переселенке исправить неправильную дату в документах – там допустили комичную ошибку.

ИА «Орелград»