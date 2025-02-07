В Орле машина снова влетела в магазин

На этот раз от транспорта пострадала торговая точка с косметикой.

ДТП случилось накануне вечером в Северном районе. Местом действия стала улица Раздольная.

Как пишут «Орловские новости», 20-летний водитель «Лады» врезался во входную группу помещения, где располагается сетевой магазин косметики. Авария обошлась без пострадавших.

Интересно, что в тот же день, 6 февраля, другой автомобилист въехал в швейный магазин. Это случилось после тройного ДТП на перекрестке Пионерской и Салтыкова-Щедрина.

Как сообщает ГАИ Орловской области, 30-летний водитель «Лады Гранта» не уступил дорогу 43-летнему мужчину на «Шкоде Октавиа». «Лада» ехала по Салтыкова-Щедрина и поворачивала налево (на зелёный сигнал светофора), а иномарка двигалась навстречу. Отечественная машина столкнулась со «Шкодой», а потом с «Рено Симбол», которой управлял 20-летний парень.

После столкновения «Школа» налетела на перила магазина, а её водитель получил телесные повреждения. Мужчину доставили в больницу имени Семашко, но затем отпустили.

ИА «Орелград»