К самбо приобщат все районы Орловщины

Клубы и секции должны появиться в каждом орловском муниципалитете.

Об этом стало известно на отчётной конференции, где Федерация самбо Орловской области подводила итоги работы за минувший год. Встреча прошла на базе комплекса «Гринн».

В 2024-м в Орловской области открылись 18 клубов самбо. Всего на данный момент в нашем регионе функционируют 46 залов, где этим видом спорта занимаются около 1300 человек.

«Когда залы откроются в Хотынецком и Корсаковском районах, мы полностью сможем обеспечить все наши муниципальные образования возможностью заниматься самбо. Сейчас перед нами стоит задача завершить эту работу», – заявил губернатор Андрей Клычков.

Также за последние несколько лет на Орловщине провели около 20 мероприятий, связанных с самбо. В том числе – чемпионаты и первенства области, чемпионат региона по боевому самбо, а также межрегиональные турниры и всероссийские соревнования по самбо среди сельской молодежи.

Кроме Клычкова в пресс-конференции участвовали спикер областного совета Леонид Музалевский, депутат Государственной Думы Ольга Пилипенко и другие официальные лица.

ИА «Орелград»