В Орле освятили техникум

7.2.2025 | 11:00 Новости, Образование, Общество

Церемония прошла в здании Орловского техникума путей сообщения имени Лапочкина.

Фото: Орловская митрополия

Её провёл иерей председатель миссионерского отдела Орловской епархии Сергей Шомин. Об этом сообщили в пресс-службе митрополии.

Также священник подарил сузу икону. На ней изображены сразу два знаменитых русских святых – Сергий Радонежский и Серафим Саровский. «Теперь икона… будет служить символом духовной опоры для всех студентов и преподавателей этого учебного заведения», – отметили в пресс-службе.

В свою очередь, директор техникума Ольга Анисимова выразила Сергею Шомину благодарность за поддержку духовного развития учащихся.

Данный суз активно сотрудничает с миссионерским отделом Орловской епархии уже год. За это время здесь реализовали множество совместных проектов.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования