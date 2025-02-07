В Орле освятили техникум

Церемония прошла в здании Орловского техникума путей сообщения имени Лапочкина.

Её провёл иерей председатель миссионерского отдела Орловской епархии Сергей Шомин. Об этом сообщили в пресс-службе митрополии.

Также священник подарил сузу икону. На ней изображены сразу два знаменитых русских святых – Сергий Радонежский и Серафим Саровский. «Теперь икона… будет служить символом духовной опоры для всех студентов и преподавателей этого учебного заведения», – отметили в пресс-службе.

В свою очередь, директор техникума Ольга Анисимова выразила Сергею Шомину благодарность за поддержку духовного развития учащихся.

Данный суз активно сотрудничает с миссионерским отделом Орловской епархии уже год. За это время здесь реализовали множество совместных проектов.

ИА «Орелград»