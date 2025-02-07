Орловских ветеранов ВОВ обеспечили жильём досрочно

Об этом объявили областные чиновники.

Информацию сообщили в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения Орловской области. Она действительна на 1 января текущего года.

К этому числу все ветераны Великой Отечественной войны, которые должны были улучшить жилищные условия за счёт федерального бюджета, получили соответствующую помощь. В 2024-м на данные цели Минстрой направил на Орловщину 2,9 миллиона рублей. Ими распорядился бюджет города Ливны.

Всего с 2008-го года, когда президент России подписал указ, ставший основанием для такой поддержки, на Орловщине обеспечили жильём 2185 граждан — ветеранов Великой Отечественной войны, а также приравненных к ним лиц. На это наш регион получил из федерального бюджета около 2 миллиардов рублей.

Минстрой обязал все субъекты полностью выполнить эти обязательства до 1 апреля 2025 года. Таким образом, Орловщина сделала это даже раньше срока.

ИА «Орелград»