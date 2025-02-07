Клычков вручил медаль 97-летнему ветерану ВОВ

7.2.2025 | 16:20 Новости, Общество

Николая Орлова отметили юбилейной наградой «80 лет Победы в Великой Отечественной войне».

Фото: Пресс-служба губернатора Орловской области

Вручение состоялось сегодня на квартире ветерана.

«Низкий поклон от имени всех жителей Орловской области! Нет ни капли сомнений в том, что новое поколение защитников Отечества, так же как и вы, с честью отстоит свободу России на фронтах специальной военной операции, в схватке с идейными потомками нацистов в лице украинцев, позабывших свою историю, и всего коллективного Запада», – высказался губернатор.

Также он пожелал Николаю Николаевичу Орлову здоровья и долголетия.

Будущий ветеран родился в Орле в 1927 году. Учился в школе №32. В Красную Армию вступил в 1944-м.

Сначала Николая Орлова распределили в Ивановскую учебную стрелковую дивизию, а затем отправили в Восточную Пруссию – в составе маршевой роты.

Уроженец Орла служил артиллеристом-наводчиком в составе 399-го отдельного пулеметно-артиллерийского батальона в 119-м укрепрайоне Восточной Пруссии. Защитник Отечества встретил Победу рядом с нынешним городом Калининградом.

После войны Николай Орлов остался в рядах армии проходить срочную службу.

ИА «Орелград»


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