На Орловщине выросло число химических отравлений

7.2.2025 | 17:01 Новости

Об этом заявил глава орловского Управления Роспотребнадзора.

Фото: ИА “Орелград”

В 2024 году в регионе зафиксировано 549 острых отравлений химической этиологии. Это выше показателей за предшествующий год на 6%. Об этом глава Управления Александр Румянцев рассказал на коллегии, посвящённой итогам работы ведомства в 2024 году.

Как пишет «Орёлтаймс», 66% отравлений приходится на этиловый алкоголь. Также такую статистику «помогают пополнять» органические растворители, лекарства и другие вещества.

При этом каждое третье отравление — следствие смешивания алкогольных и энергетических напитков. В основном, в таких ситуациях пострадавшими оказываются люди молодого возраста.

ИА «Орелград»


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Орелград. 2025 год

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