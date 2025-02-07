На Орловщине выросло число химических отравлений

Об этом заявил глава орловского Управления Роспотребнадзора.

В 2024 году в регионе зафиксировано 549 острых отравлений химической этиологии. Это выше показателей за предшествующий год на 6%. Об этом глава Управления Александр Румянцев рассказал на коллегии, посвящённой итогам работы ведомства в 2024 году.

Как пишет «Орёлтаймс», 66% отравлений приходится на этиловый алкоголь. Также такую статистику «помогают пополнять» органические растворители, лекарства и другие вещества.

При этом каждое третье отравление — следствие смешивания алкогольных и энергетических напитков. В основном, в таких ситуациях пострадавшими оказываются люди молодого возраста.

ИА «Орелград»