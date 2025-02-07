В Орле в пожаре погибли двое человек

ЧП случилось в Заводском районе в переулке Карачевском.

Возгорание произошло в многоквартирном доме, на втором этаже. Сигнал поступил в МЧС сегодня в 13 часов 41 минуту.

На момент прибытия сотрудников ведомства на место в квартире бушевало открытое пламя и присутствовало сильное задымление.

Очевидцы эвакуировали несколько человек. Соседи спасли из злополучной квартиры ребёнка. Затем пожарные эвакуировали ещё четверых.

Однако, по предварительным данным, двое человек погибли.

Управление МЧС по Орловской области сообщает, что на месте ЧП работают 16 сотрудников. В их распоряжении находится 5 единиц спецтехники.

Причина пожара устанавливается.

ИА «Орелград»