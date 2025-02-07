Лауреатам конкурса Курнакова увеличили награды

Областные власти скорректировали условия проведения популярного конкурса.

Правительство Орловской области внесло изменения в положение об областном конкурсе имени А. И. Курнакова «Славлю Родину свою!». Учрежден он был в 2013 году, его основные условия оставались неизменными. Поправки внесены в целях поддержания нормативной правовой базы Орловской области в актуальном состоянии. Самым важным для участников изменением стала актуализация пункта о награждении и поощрении победителей.

Так, главный денежный приз, которым вместе с памятным подарком награждается обладатель Гран-при, увеличен с 5000 до 10 000 рублей. Лауреаты конкурса награждаются дипломами и денежными призами в размере 5000 рублей, раньше приз для них составлял 1000 рублей. Дипломантам, занявшим второе и третье места, вручаются дипломы и памятные значки. А участникам конкурса, не занявшим призовые места, вручаются благодарности за участие, как и раньше.

Напомним, основными целями и задачами конкурса являются: совершенствование работы по художественно-эстетическому воспитанию детей и молодежи; выявление перспективных талантливых и художественно-одаренных детей и молодежи Орловской области, достигших наиболее высокого художественного мастерства; стимулирование творческой активности художественно одаренных детей и молодежи, совершенствование их творческого мастерства.

Кроме того, по итогам конкурсов формируется банк данных о наиболее талантливых юных дарованиях Орловской области. Кроме того, областные власти преследуют цели повышения социальной значимости учреждений культуры и дополнительного образования, привлечения меценатов для поддержки и творческого развития юных дарований и талантливой молодежи. Конкурс проводится по таким номинациям, как художественно-графическая, художественная фотография, декоративно-прикладное искусство и скульптура. Первый тур, отборочный, проводится в образовательных учреждениях по месту учебы участников конкурса, второй тур проводится на уровне муниципальных образований.

Третий тур, итоговый, проводится на базе бюджетного учреждения культуры Орловской области «Областной выставочный центр», Торжественное подведение итогов с вручением дипломов и денежных премий проходит ежегодно в Международный день защиты детей 1 июня. По итогам конкурса организуется выставка работ победителей, а также передвижная выставка, состоящая из работ участников конкурса, не занявших призовые места, но получивших высокую оценку членов жюри. Работы участников передвижной выставки экспонируются с согласия авторов и возвращаются им после выставки.

Возрастное ограничение: 6+

ИА «Орелград»