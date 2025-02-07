Орловцы около 5000 раз позвонили в администрацию губернатора

Положительно было решено почти 2000 устных и письменных вопросов.

В 2024 году в справочную дежурную службу исполнительных органов государственной власти Орловской области поступило 5033 звонка. За работу указанной службы отвечает администрация губернатора. Всего же в 2024 году, по данным ведомства, в адрес губернатора и членов правительства региона поступило 9671 письменное обращение граждан, в том числе 323 коллективных обращения. Больше всего обращений поступило от жителей областного центра – 2495, или 25,8 процента от их общего количества. Для сравнения, в 2022 году жители областного центра направили губернатору и его команде 2271 обращение, или 27,6 процента от общего количества, в 2022 году – 2752 обращения, или 27,9 процента.

В прошлом году среди тех, кто писал в правительство региона, оказалось 312 инвалидов по общему заболеванию, 52 многодетных и одиноких матери, а также 36 участников боевых действий. Из информации администрации губернатора следует, что в 2024 году с учетом установленных сроков рассмотрено 8855 письменных обращений. Из них 3565, или 40,3 процента от общего количества, поставлены на контроль губернатора, его заместителей и руководителей профильных департаментов.

Сообщается также, что 833 обращения было рассмотрено совместно с органами местного самоуправления, в том числе 63 – с выездом на место. В целом за минувший год положительно было решено 1919 устных и письменных вопросов. Многие из них касались вопросов зимнего содержания и ямочного ремонта автомобильных дорог, искусственного электроосвещения на автодорогах, покоса травы и опиловки деревьев.

Также по сигналу граждан было организовано транспортное обслуживание населения по межмуниципальному маршруту пассажирских перевозок № 607 «Орел – Тросна» и межмуниципальным маршрутам № 633 «Орел – Долгое» и № 434 «Ливны – Долгое», восстановлено движение автобусов по маршрутам № 185 «Ливны – Овсянниково» и № 504 «Мценск – Корсаково (через Войново)». По поступившим сообщениям была проведена и работа по обновлению подвижного состава общественного транспорта в г. Ливны и Ливенском районе; по введению в эксплуатацию дополнительных трех новых автобусов среднего класса большей вместимостью по маршруту пассажирских перевозок № 354 «Знаменка – ИЗБК».

Организован заезд на остановочный пункт, расположенный в поселке Стрелецком Орловского муниципального округа, утреннего рейса автобуса по маршруту № 118 «Орел – Знаменское». Для обеспечения транспортной доступности жителей деревни Моногарово Ливенского района в схему движения по межмуниципальному маршруту № 183 «Ливны – Сосновка» внесены изменения «в части осуществления заезда автобуса в Моногарово в прямом и обратном направлениях».

ИА «Орелград»