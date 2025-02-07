В развитие орловского села вложат полмиллиарда рублей

Областные власти утвердили обновленный план развития сельских территорий.

Паспорт государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Орловской области» в новой редакции утвердило правительство Орловской области. Общий объем финансирования запланированных мероприятий превысит 575 миллионов рублей, причем из областного бюджета планируется выделить 521 миллион рублей. Обновлены цели и задачи программы утверждены новые целевые индикаторы. Так, одной из основных целей заявлено сохранение к 2029 году доли сельского населения в общей численности населения на уровне не менее 33,5 процента и доли населения сельских территорий и сельских агломераций в общей численности населения на уровне не менее 46 процентов.

Кроме того, планируется достижение к 2029 году соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств до 106,62 процента, повышение к 2029 году доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах до 51,53 процента. Программа включает в себя три подпрограммы: «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения», «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях» и «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях».

Кроме того, она получила связь с национальными целями развития Российской Федерации. Так. Орловщина будет стараться достичь такого ключевого показателя, как увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году, и такого показателя, как повышение суммарного коэффициента рождаемости до 1,6 к 2030 году и до 1,8 к 2036 году. Кроме того, программой установлен целевой показатель «Повышение к 2030 году уровня удовлетворенности граждан условиями для занятий физической культурой и спортом».

В рамках достижения национальной цели «Устойчивая и динамичная экономика» в Орловской области запланировано увеличение к 2030 году объема инвестиций в основной капитал не менее чем на 60 процентов по сравнению с уровнем 2020 года. Достигать ее планируют за счет постоянного улучшения инвестиционного климата. Еще один целевой индикатор – увеличение к 2030 году объема производства продукции агропромышленного комплекса не менее чем на 25 процентов по сравнению с уровнем 2021 года.

ИА «Орелград»