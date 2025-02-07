На Орловщине вынесли приговор за незаконный оборот взрывчатки

7.2.2025 | 12:54 Важное, Криминал, Новости

Дело рассматривал Залегощенский районный суд Орловской области.

Фото: Пресс-служба Управления ФСБ по Орловской области

Местного жителя — 53-хлетнего мужчину — задержали с поличным в мае минувшего года. Это сделали сотрудники Управления ФСБ по Орловской области. Из незаконного оборота изъяли 9 взрывных устройств промышленного изготовления, а также взрывчатое вещество общей массой около 7 килограммов.

Дело возбуждали и расследовали в соответствующем подразделении Управления. Орловцу вменили незаконное приобретение и хранение, незаконный сбыт взрывчатки, а также покушение на такой сбыт.

В итоге суд признал его виновным. Мужчину приговорили к 6 годам и 8 месяцам колонии строгого режима. Также его оштрафовали на 150 тысяч рублей.

«Приговор в законную силу не вступил», – отметили в пресс-службе Управления ФСБ по Орловской области.

ИА «Орелград»


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