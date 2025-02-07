В Орле могут появиться ещё 15 рисунков-муралов

В городе планируют провести тематический фестиваль.

Фестиваль муралов под названием «Орел – литературная столица России» планирует провести автономная некоммерческая организация «Горизонты Будущего». Известно, что инициатива уже получила поддержку в областной и городской администрациях. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора.

Представители «Горизонта будущего» приехали в Орёл. Они осмотрели город и убедились, что не ошиблись с выбором места для мероприятия.

«Фестиваль, который планируется провести в Год защитника Отечества, мы хотим приурочить к Дню освобождения Орла от немецко-фашистских захватчиков», – рассказал заместитель мэра областного центра Игорь Печерский.

Основные средства для проведения фестиваля общественники планируют получить в виде гранта от Президентского фонда культурных инициатив.

Как сообщает «Первый областной», если проект состоится, то в нашем гордое должны появиться ещё 15 муралов. Все они будут посвящены Орлу как литературной столице России.

От граффити мурал отличается размерами — обычно такой рисунок занимает всю стену здания. Также он обязательно несёт в себе художественный смысл и культурную ценность.

Ранее в Орле муралы, посвящённые лётчикам Великой Отечественной войны, украсили стены зданий на перекрёстке Карачевской и 1-й Посадской.

ИА «Орелград»