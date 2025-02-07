В Орёл доставили первые троллейбусы из новой партии

7.2.2025 | 13:26 Новости, Транспорт

Они поступили в распоряжение «ТТП».

Фото: vk.com/bus57

Уже в ближайшее время транспорт может выйти на линию.

Соответствующее видео появилось в паблике «Общественный транспорт Орла онлайн / bus57.ru». На нём запечатлена перевозка двух троллейбусов. Всего анонсировалась поставка 15 единиц.

Администрация паблика утверждает, что троллейбусы исправны — вопрос только в оформлении документов. Напомню, они поступили из Петербурга — и ранее активно использовались в северной столице.

В минувшем году Петербург помог Орлу пятью такими троллейбусами. Авторы публикации сообщают, что на маршруты вышли четыре из них.

ИА «Орелград»


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