В Орёл доставили первые троллейбусы из новой партии

Они поступили в распоряжение «ТТП».

Уже в ближайшее время транспорт может выйти на линию.

Соответствующее видео появилось в паблике «Общественный транспорт Орла онлайн / bus57.ru». На нём запечатлена перевозка двух троллейбусов. Всего анонсировалась поставка 15 единиц.

Администрация паблика утверждает, что троллейбусы исправны — вопрос только в оформлении документов. Напомню, они поступили из Петербурга — и ранее активно использовались в северной столице.

В минувшем году Петербург помог Орлу пятью такими троллейбусами. Авторы публикации сообщают, что на маршруты вышли четыре из них.

ИА «Орелград»