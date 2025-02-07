В Орёл доставили первые троллейбусы из новой партии

Они поступили в распоряжение «ТТП».
Уже в ближайшее время транспорт может выйти на линию.
Соответствующее видео появилось в паблике «Общественный транспорт Орла онлайн / bus57.ru». На нём запечатлена перевозка двух троллейбусов. Всего анонсировалась поставка 15 единиц.
Администрация паблика утверждает, что троллейбусы исправны — вопрос только в оформлении документов. Напомню, они поступили из Петербурга — и ранее активно использовались в северной столице.
В минувшем году Петербург помог Орлу пятью такими троллейбусами. Авторы публикации сообщают, что на маршруты вышли четыре из них.
ИА «Орелград»