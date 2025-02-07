По дому на Индустриальной возбудили уголовное дело

7.2.2025 | 17:48 ЖКХ, Закон и порядок, Новости

Глава СКР снова потребовал представить ему доклад об орловской ситуации.

Ливны. Индустриальная улица. Фото: google.com/maps

Об этом сообщил Информационный центр Следственного комитета России.

Речь идёт о доме, который находится в Ливнах на улице Индустриальной. Его строили ещё в 1958-м году, причём не как жилой, а для размещения школы.

В 2004-м строение переделали под жилой дом (возможно, допустив при этом нарушения). Ранее сообщалось, что в здании деформируются конструкции, стены покрываются трещинами, образуется плесень, а из-за проблем с вентиляцией жильцов преследует запах газа. При этом мер к расселению дома не принимается.

В сентябре этого года в СКР обратилась женщина, проживающая здесь с двумя несовершеннолетними детьми (один из них — инвалид). Известно, что областное Управление проводило соответствующую проверку. Тогда председатель ведомства Александр Бастрыкин потребовал доложить о её результатах.

Как ясно из нового релиза, по данному вопросу уже возбуждено уголовное дело. Также сообщается, что глава СКР снова потребовал от исполняющего обязанности главного орловского следователя доложить ему о ситуации.

«Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», – добавили в Информационном центре.

ИА «Орелград»


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