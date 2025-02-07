В Орловской области укрепят культурный кадровый потенциал

Власти постараются остановить недостаточный приток молодых специалистов.

Укрепление кадрового потенциала в сфере культуры вошло в число задач, внесенный в Стратегию социально-экономического развития Орловской области. Напомним, документ разработало правительство региона, он уже прошел предварительное обсуждение в региональном парламенте. Из него следует, что кадровые проблемы в сфере культуры Орловской области заключаются в нехватке преподавателей в образовательных организациях дополнительного образования детей.

Не хватает педагогов и в средних профессиональных образовательных организациях сферы культуры, имеется дефицит библиотечных и музейных работников, артистов, дирижеров, хормейстеров, художественных руководителей и многих других работников творческих специальностей. Кроме того, регион столкнулся с нехваткой так называемого неосновного персонала учреждений культуры. Дефицит кадров, как отмечено в документе, связан с недостаточным уровнем оплаты труда в учреждениях культуры, из-за чего многие орловцы вынуждены работать не по специальности или мигрировать в другие регионы.

«Сохранение кадрового потенциала, его обновление, является важной задачей в рамках определения вектора развития отрасли на перспективу, – говорится в тексте Стратегии. – В динамике движения кадров стабильно прослеживается тенденция увеличения преподавателей в возрасте свыше 50 лет и недостаточный приток молодых специалистов. В целях устранения кадровых проблем в отрасли культуры, особенно на сельской местности, мотивации и поддержки сельских работников запланировано участие региона в проекте «Земский работник культуры».

Программа предусматривает выделение региону межбюджетного трансферта в виде субсидии на условиях софинансирования, что позволит оказать единоразовую финансовую поддержку вышеуказанным работникам отрасли культуры. Как уже писал «Орелград», такой проект в Орловской области стартовал, он предусматривает единовременную выплату в размере 1 миллион рублей работникам культуры, трудоустроившимся в сельской местности и малых городах.

«Данные выплаты послужат значительным стимулом для привлечения в учреждения отрасли культуры перспективных специалистов (как выпускников профильных образовательных учреждений, так и опытных профессионалов), решивших переехать в населенные пункты с числом жителей до 50 тысяч человек», – говорится в тексте Стратегии.

В сеть государственных и муниципальных учреждений культуры Орловской области входят две концертные организации, четыре театра, 18 музеев, 378 библиотек, 303 культурно-досуговых учреждений, два парка и 39 образовательных организаций сферы культуры. Учреждения культуры ежедневно реализуют множество интересных творческих проектов и мероприятий.

ИА «Орелград»