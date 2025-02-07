Орловская промышленность демонстрирует тревожные тенденции

В декабре объёмы производства по ряду отраслей заметно упали.

Об этом свидетельствуют данные Орёлстата. Сотрудники службы статистики сравнивали показатели декабря 2024-го года с данными за аналогичный период 2023-го года.

Так, в обрабатывающей отрасли значительно сократилось производство текстиля (на 66,4%), электрооборудования (на 32,2%), готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (на 26,5%), напитков (на 25%). Также на 29,1% снизились объёмы ремонта и монтажа машин и оборудования.

В целом в декабре обрабатывающий сектор промышленности упал на 2,9%. Также снижение зафиксировано в энергетическом секторе (7,4%) и секторе, который связан с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений (на 14,1%).

Кроме того, в декабре статистики зафиксировали общее падение объёмов выпуска промышленной продукции в нашей области (на 4%).

Если говорить об итогах всего года, в сравнении с предшествующим, то обрабатывающий сектор не упал, а вырос (на 5,3%). Также подросли энергетический (12,4%) и сырьевой (1,2%). В целом в 2024-м индекс промышленного производства в Орловской области вырос на 6,1%.

ИА «Орелград»