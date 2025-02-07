В Орле за год закрылся 101 магазин

Среди них есть супермаркеты и крупный торговый комплекс.

За 2024 год торговая сеть города Орла в целом сократилась на 15 объектов. При этом количество объектов стационарной розничной торговой сети возросло на 12 единиц, количество ярмарок осталось на прежнем уровне, а число нестационарных торговых объектов и общественного питания сократилось на 15 и 12 единиц соответственно. Такие данные озвучила администрация областного центра, раскрывшая информацию о развитии торговой сети, общественного питания и платных услуг на территории города Орла за 2024 год.

«За истекший год закрылся 101 магазин, среди них: 2 супермаркета «Светофор» торговой площадью 650 и 760 кв. м, супермаркет «Победа» площадью 600 кв. м, торговый комплекс «На Щепной» площадью 1700 кв. м, по 2 магазина «Информат», «Оптимист» и «Продукты дешево», магазин «Альфа-Мебель» и другие, – следует из информации мэрии. – Одновременно за счет привлечения в развитие материально-технической базы отрасли частных инвестиций открылось 113 новых магазинов, в том числе: торговый центр «Люборусь», 6 супермаркетов «Чижик» торговой сети АО «Продторг» из Москвы, 2 супермаркета «Ярче» ООО «Камелот-А» из Томска, 3 магазина «ВИНОТЕКА» из Краснодарского края и другие».

Продолжили свое развитие сетевые магазины: «Красное и белое» (плюс 12 единиц), «Магнит» (плюс 5 единиц), «Детмир Мини» (плюс 4 единицы), магазины товаров для дома «МПР» (плюс 3 единицы), «Пятерочка» (плюс 2 единицы), «Горки», «Чеснок», «Магнит-Косметик» и «Фикс Прайс» (плюс по 1 единице) и др. Интересно, что за год в Орле открылось и 16 новых магазинов по продаже никотиносодержащей продукции. В мэрии отмечают, что за прошедший год значительно возросло количество пунктов выдачи товаров популярных интернет-магазинов.

Всего по состоянию на 1 января 2025 года общее количество объектов розничной и оптовой торговли и предприятий общественного питания на территории города Орла составило 3397 единиц. В том числе: 2194 магазина, 530 предприятий общественного питания, 440 объектов нестационарной сети, включая 169 павильонов и 271 киоск, 220 объектов оптовой торговли и 13 ярмарок.

ИА «Орелград»