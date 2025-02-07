В Орловской области не будут субсидировать «выездные казино»

Областные власти обновили условия субсидирования автолавок.

Правительство Орловской области в новой редакции утвердило порядок предоставления в 2024-2026 годах субсидий представителям субъектам малого и среднего предпринимательства. Им за счет областной казны возместят часть затрат на приобретение специализированного автотранспорта для организации работы автомагазинов и автолавок на территории малонаселенных и труднодоступных населенных пунктов Орловской области, в которых нет стационарных торговых объектов по реализации социально значимых товаров.

Под автомагазином в документе понимается прицеп или полуприцеп с размещенным в кузове торговым оборудованием, под малонаселенными – населенные пункты с численностью жителей менее 200 человек, под труднодоступными – населенные пункты, которые в силу природных, техногенных и иных обстоятельств или отсутствия элементов инфраструктуры являются труднодоступными для транспортных средств. Что касается социально значимые товары, то это товары, в отношении которых могут устанавливаться предельно допустимые розничные цены. Их перечень утвержден правительством страны.

Главным распорядителем средств областного бюджета по данному направлению является департамент промышленности и торговли. Субсидии предоставляются по итогам конкурсного отбора тем, кто не менее двух раз в неделю выезжает на торговли в отдаленные уголки – на основании соглашения, заключенного с департаментом. Максимальный размер субсидии составляет 1,5 миллиона рублей. Торговый автотранспорт, приобретенный участником конкурсного отбора, должен соответствовать ряду характеристик. Так. он не должен быть старше шести лет, не должен являться предметом залога, ареста или иного обременения.

Участник отбора не должен иметь на едином налоговом счете задолженность по уплате налогов, сборов и страховых взносов в бюджеты РФ, не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации и банкротства, не должен присутствовать в реестре дисквалифицированных лиц. Субсидии не положены иностранным юрлицам и иноагентам, оффшорным компаниям, а также юрлицам и гражданам, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Кроме того, участник отбора не должен осуществлять предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса или являться участником соглашений о разделе продукции.

ИА «Орелград»