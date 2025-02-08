Дом соцобслуживания «Успенский» оказался идеальным

Проверяющие не нашли в учреждении ни одного нарушения.

Администрация губернатора и правительства Орловской области обнародовала отчет об итогах плановой выездной проверки бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания Орловской области «Дом социального обслуживания «Успенский». Это была проверка финансово-хозяйственной деятельности и достоверности отчета об исполнении государственного задания. Основанием для ее проведения стал план контрольных мероприятий администрации губернатора, утвержденный в рамках реализации полномочий по внутреннему государственному финансовому контролю.

Проверенный период охватил весь 2023 год и первую половину 2024 года. В результате контрольного мероприятия не было выявлено ни одного нарушения, что в практике подобных проверок бывает крайне редко. Причем проверенного учреждения является чуть ли не единичным. Кстати, вопрос о его работе был поднят на еженедельном оперативном совещании, прошедшем в администрации Ливенского района. Его провел глава района Анатолий Шолохов. На совещании также присутствовали депутаты Орловского областного Совета народных депутатов Владимир Филонов и Юрий Ревин.

Как сообщает администрация Ливенского района, с докладом выступила директор БСУ СО ОО «Дом социального обслуживания «Успенский» Наталья Гродская. Она сообщила, что в стенах учреждения на данный момент проживают 47 человек: 25 мужчин и 22 женщины. Среди проживающих 21 человек имеет инвалидность. В течение 2024 года в учреждение поступило девять человек, выбыло три человека: один из них, к сожалению, умер, а двое других – «ушли жить домой».

«Учитывая преклонный возраст и состояние здоровья подопечных ежедневно проводится осмотр специалистами по социальной работе, измеряется артериальное давление, а при необходимости температура тела, – следует из сообщения администрации Ливенского района. – Оказывается стационарная и консультативная помощь лечебными учреждениями городов Ливны и Орел. Для сохранения здоровья и качества жизни утверждается сезонное семидневное полноценное, сбалансированное меню. В учреждении работает психолог, который проводит разнообразные формы занятий для нормализации психоэмоционального состояния пожилых людей».

ИА «Орелград»