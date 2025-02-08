Мэрии Мценска посоветовали усилить контроль за спортшколой

Рекомендацию чиновникам мэрии адресовали депутаты горсовета.

Мценский горсовет народных депутатов принял к сведению отчет КСП о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности МБУДО «Спортивная школа». Администрации города Мценска депутаты рекомендовали обеспечить эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью данного учреждения. Так, в ходе проверки были установлены расхождения в бухгалтерской отчетности в сумме 155 419 рублей. Кроме того, при проверке была проведена сверка бухгалтерского учета учреждения с данными выписки из реестра муниципального имущества города Мценска.

По данным реестра по состоянию на 1 января 2024 года за школой числится движимое и недвижимое имущество в количестве 28 единиц балансовой стоимостью 30,58 миллиона рублей. А по данным бухгалтерского учета за ней числится движимое и недвижимое имущество в количестве 22 единицы балансовой стоимостью 54,89 миллиона рублей. Расхождения между бухучетом учреждения и реестром муниципального имущества составляет в количественном выражении 6 единиц, в стоимостном выражении – 24,3 миллиона рублей. Кстати, на аналогичное нарушение КСП указывала еще при проверке учреждения в 2021 году.

Обратили аудиторы внимание и на тот факт, что в декабре 2022 года администрация Мценска передала из муниципальной казны в оперативное управление спортшколы гараж площадью 18,7 квадратных метров. Однако, как показала проверка, данный гараж на учете в спортшколе не числится. «Согласно постановлению, гараж передан для осуществления уставной деятельности, – отмечено в отчете КСП. – В МБУДО «Спортивная школа» на учете транспортные средства не числятся, поэтому каким образом возможно использование гаража в уставной деятельности – не понятно».

В ходе проверки также установлено, что инвентаризационные описи за 2022 и 2023 годы не подписаны членами комиссии, кроме главного бухгалтера. В инвентаризационных описях указаны данные только по бухгалтерскому учету, а данные о фактическом наличии отсутствуют. По мнению аудиторов, это указывает на то, что фактически инвентаризация не проводилась либо проводилась формально. Кроме того, в ходе проверки были вскрыты неправомерные, по мнению КСП, выплаты по оплате труда сотрудникам в сумме 1,017 миллиона рублей.

ИА «Орелград»