На Орловщине банк отсудил просроченный долг умершего заемщика

Суд постановил взыскать деньги с наследников должника.

Покровский районный суд Орловской области рассмотрел дело о взыскании кредитной задолженности с наследников. Иск подал один из банков. В обоснование заявленных исковых требований кредитно-финансовая организация сослалась на нормы Гражданского кодекса РФ. Дело в том, что ранее банк заключил с местной жительницей договор кредитования. Орловчанке была выдана кредитная карта и заключен договор на обслуживание счета по данной карте в российских рублях, в том числе для отражения операций, проводимых с использованием кредитной карты в соответствии с заключенным договором.

В 2024 году обладательница кредитной карты умерла, не успев погасить накопившийся по кредитке долг. Банк решил взыскать его с наследников умершей женщины. В суде представители истца заявили, что задолженность по кредитному договору составила на момент рассмотрения дела чуть менее 120 тысяч рублей. В состав задолженности банк включил просроченные проценты в сумме 20 552 рубля, просроченный основной долг в сумме 98 734 рубля и неустойку в сумме 10,09 рубля.

Кроме того, банк просил взыскать с ответчиков судебные расходы, понесенные им на оплату государственной пошлины, в сумме 4579 рублей. В процессе участвовали несколько соответчиков, наследников умершей женщины, которых к участию привлек суд. В своем решении он разъяснил сторонам, что смерть должника не влечет прекращения обязательств по заключенному им договору. В подобном случае наследник, принявший наследство, становится должником.

Соответственно, он несет обязанности по погашению долга со дня открытия наследства, то есть смерти заемщика. При этом важно, чтобы размер кредитной задолженности находился в пределах стоимости принятого наследниками наследства. В противном случае кредитор может и не отсудить всю сумму задолженности. Однако в данном случае суд удовлетворил заявленные исковые требования и взыскал задолженность по кредитному договору с наследников в солидарном порядке, взыскав с них и судебные расходы, понесенные на оплату государственной пошлины. Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

ИА «Орелград»