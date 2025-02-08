Ливны и Мценск подняли тарифы на погребение

Стоимость гарантированного государством набора услуг подорожала.

Администрации городов Ливны и Мценск одновременно обновили стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению. Решения приняты в соответствии с федеральными законами «О погребении и похоронном деле» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в соответствии с постановлением правительства РФ «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2025 году».

Так, в Ливнах с 1 февраля 2025 года полный набор услуг по погребению увеличился с 8370,2 до 9165,37 рубля: предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения, подорожало с 4736,85 до 5186,85 рубля, перевозка тела умершего на кладбище – с 721,13 до 789,64 рубля, погребение – с 2912,22 до 3188,88 рубля. Оформление документов, необходимых для погребения. И в Ливнах, и во Мценске по-прежнему остается бесплатным.

Во Мценске с 1 февраля предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения, подросло в цене с 3123,92 до 3420,69 рубля, перевозка останков умершего на кладбище или в крематорий – с 2108,37 до 2308,67 рубля, погребение или кремация с последующей выдачей урны с прахом – с 3137,91 до 3436,01 рубля. Таким образом, полный комплект услуг подорожал с 8370,2 до 9165,37 рубля. По таким тарифам местный бюджет финансирует специализированные ритуальные организации.

Одновременно обе администрации подняли стоимость услуг по погребению умерших или погибших граждан, не имеющих супруга, близких или иных родственников либо законного представителя умершего (или при невозможности осуществить ими погребение), а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение. Сюда же включены расходы по погребению одиноких умерших, найденных на дому, на улице или в ином месте после установления органами внутренних дел его личности и умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел.

В данном случае стоимость полного набора услуг с 1 февраля 2025 года в обоих города составляет 9165,37 рубля. Стоит добавить, что и другие муниципальные образования Орловской области утвердили новые погребальные тарифы. В частности, соответствующие постановления приняли власти города Болхова и Ливенского района.

ИА “Орелград”