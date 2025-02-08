Нетрезвый орловец поколотил полицейскую машину

Расправившись с автомобилем, он взялся за полицейских

Уголовное дело в отношении местного жителя рассмотрел Болховский районный суд. Его действия были квалифицированы по каждому из двух эпизодов преступной деятельности, фигурировавших в деле, по части 1 статьи 318 Уголовного кодекса РФ (применение насилия не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Подсудимый в ходе судебного разбирательства вину признал полностью, в содеянном раскаялся.

Из сообщения пресс-службы суда следует, что преступление было совершено в конце сентября 2024 года. В дежурную часть позвонил местный житель и попросил о помощи. Он заявил, что к нему в дом проник некий гражданин. На место происшествия немедленно выехала следственная группа, действительно заставшая чужака дома у звонившего гражданина. Пока полицейские опрашивали заявителя, гость подошел к служебному автомобилю и начал наносить по нему удары.

«На требование сотрудников полиции прекратить противоправные действия гражданин не реагировал, – говорится в информации суда. – Не желая подчиняться законным требованиям сотрудников полиции, будучи в состоянии алкогольного опьянения, гражданин нанес два удара кулаком правой руки в область левого плеча одному из сотрудников полиции».

После этого дебошира скрутили и поместили на заднее сиденье служебного автомобиля. Однако он не успокоился и там, более того, начал вести себя агрессивнее. Так, хулиган начал брыкаться и умудрился нанести левой ногой два удара по плечу и голове инспектора отделения ГИБДД ОМВД России по Болховскому району, который тоже прибыл на место происшествия в составе группы.

«Изучив представленные доказательства, руководствуясь принципом социальной справедливости и для достижения целей уголовного наказания, суд полагал необходимым назначить подсудимому наказание за каждое преступление в виде штрафа, – поясняет пресс-служба Болховского районного суда. – Подсудимому назначено наказание в виде штрафа в размере 80 000 рублей. Приговор вступил в законную силу».

В суде добавили, что при определении наказания был учтен характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, направленных против порядка управления, и обстоятельства их совершения. Также суд учел личность подсудимого, наличие смягчающего и отсутствие отягчающих вину обстоятельств, влияние назначенного наказания на его исправление и условия жизни его семьи.

ИА «Орелград»