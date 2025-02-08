Орловца отправили в колонию за сбыт фальшивых денег

За решеткой мужчина должен провести полтора года.

Вступил в силу обвинительный приговор Орловского районного суда по делу о совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 186 Уголовного кодекса РФ. Из вердикта следует, что местный житель в прошлом году получил от знакомого, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, денежные билеты Банка России номиналом 5000 рублей. Всего он получил 36 купюр, зная при этом, что они были изготовлены кустарным способом, а не официальным производством предприятий «Гознак». То есть, это были фальшивые купюры.

По версии следствия, орловец, реализуя внезапно возникший умысел на хранение и перевозку в целях сбыта и дальнейший сбыт, положил купюры в карман собственной куртки. Затем орловец их сбыл. В судебном заседании подсудимый признал вину в инкриминируемом ему преступлении в полном объеме, но от дачи показаний отказался на основании статьи 51 Конституции РФ. Восстановить картину произошедшего помогли его показания, данные на предварительном следствии.

Подсудимый рассказал, что в тот день приехал на машине в гости к приятелю. В доме уже пировала компания, и один из гостей похвастал, что привез из Москвы фальшивые деньги. Подсудимый попросил показать их ему. Гость просьбу выполнил, а затем подошел к печке, чтобы сжечь подделки. Однако в этот момент подсудимый его остановил и попросил отдать поддельные деньги ему. Вернее, продать, поскольку он пообещал позднее заплатить за них настоящие 10 000 рублей.

Гость согласился, благодаря чему и сам стал фигурантом уголовного дела. Покупатель же приобрел 36 купюр общим номиналом 180 000 рублей и тут же отправился с фальшивками по магазинам. Так, в продуктовом магазине он накупил товаров на 3000 рублей, расплатившись на кассе фальшивой купюрой и не попавшись при этом. Затем мужчина вернулся домой, где правдиво рассказал членам своей семьи историю с фальшивками. Те не только не осудили его, но сами попросили в подарок подделки. Подсудимый роздал несколько фальшивых купюр родственникам, тем самым совершив сбыт фальшивых денег. Суд признал его виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

ИА «Орелград»