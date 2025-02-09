Религиозные убеждения чиновников трогать не будут

Правила работы с персональными данными утвердили во Мценском районе.

«Положение об обработке персональных данных работников администрации Мценского района» утвердила глава этого муниципального образования Екатерина Ерохина. К персональным данным отнесены сведения, содержащиеся в личных делах муниципальных служащих и иных работников: паспорт, данные страхового свидетельства государственного пенсионного страхования, военного билета, диплома об образовании, квалификации или наличии специальных знаний, анкетные данные, заполненные чиновником при поступлении на работу или в процессе работы, в том числе автобиография, сведения о семейном положении, перемене фамилии, наличии детей и иждивенцев.

К персональным данным отнесены и иные документы, включая которые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации должны быть предъявлены при заключении трудового договора или в период его действия. А также сам трудовой договор, личная карточка работника, трудовая книжка, его заявления, объяснительные и служебные записки, документы о прохождении аттестации, собеседования и повышения квалификации, приказы о приеме, переводах, увольнении, повышении заработной платы, премировании, поощрениях и взысканиях и др.

Персональные данные включаются в личное дело, они должны храниться на бумажных носителях в запирающихся шкафах или сейфах, обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа. На электронных носителях – на отдельном компьютере, защищенном паролем и расположенном в помещении с ограниченным доступом. Согласно постановлению администрации Мценского района, работодатель не имеет права обрабатывать персональные данные о политических, религиозных и иных убеждениях и частной жизни работника, равно как о его членстве в общественных объединениях или его профсоюзной деятельности.

При принятии решений, затрагивающих интересы служащего, работодатель не имеет права основываться на его персональных данных, полученных исключительно в результате автоматизированной обработки или электронного получения. Обработка специальных категорий персональных данных, касающихся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни, не допускается.

Правда, в данном случае есть исключения. Перечисленное возможно, если служащий сам дал согласие в письменной форме на обработку своих персональных данных, либо если персональные данные сделаны общедоступными самим служащим, либо с обработка персональных данных необходима в связи с реализацией международных договоров Российской Федерации о реадмиссии.

ИА «Орелград»