Статистики изучат доходы орловских многодетных семей

Также в регионе пройдет выборочное наблюдение их участия в социальных программах.

В Орловской области планируется провести статистическое обследование 384 многодетных семей, 240 из которых проживают в городах, а 144 – в сельской местности. Как пояснили в Орелстате, данные семьи станут участниками федерального статистического наблюдения. Оно проводится по всей стране во исполнение постановления правительства РФ и является частью системы федеральных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам и мониторинга экономических потерь от смертности, заболеваемости и инвалидизации населения.

Выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных программах по целевой группе «многодетные семьи» пройдет в феврале путем посещения домохозяйств интервьюерами – специально обученными представителями Орелстата. В целом по стране оно охватит 50 тысяч многодетных семей, проживающих во всех регионах России. Опрос будет касаться материального состояния семей, их участия в социальных программах, а также вопросов пенсионного и медицинского страхования.

«Данные собираются на основе ответов респондентов без необходимости предоставления каких-либо документов, – подчеркнули в Орелстате. – Перед проведением опроса интервьюер обязан предъявить служебное удостоверение Федеральной службы государственной статистики, действительное при наличии паспорта. Результаты наблюдений будут использованы для реализации приоритетных национальных проектов и государственных программ».

Орелстат также обратился к жителям Орловской области с просьбой не отказываться и не уклоняться от участия в масштабной исследовательской акции, а найти для нее время и ответить на все предлагаемые вопросы. «Гарантируется полная конфиденциальность и защита предоставленной информации, – заверили в Орелстате. – Все данные, собранные в ходе опроса, будут использоваться исключительно в целях получения сводных итогов для формирования официальной статистической информации. На период проведения опросов домохозяйств будет усилена охрана общественного порядка сотрудниками УМВД России по Орловской области».

По данным правительства региона, в 2024 году в Орловской области был зафиксирован рост показателей, характеризующих уровень жизни населения, в реальном исчислении. По предварительной оценке, темпы прироста к 2023 году номинальных значений среднемесячной заработной платы составят не менее 12,1 процента, среднедушевых денежных доходов населения – 10,9 процента. Положительная динамика социальных индикаторов прогнозируется и в долгосрочной перспективе до 2042 года.

ИА “Орелград”