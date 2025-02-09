Из квалификационной коллегии судей исключат иноагентов

Подобное будет возможно в отношении представителей общественности.

Депутаты Орловского облсовета в первом чтении рассмотрели проект внесения изменений в статью 2.1 Закона «О порядке назначения представителей общественности в квалификационную коллегию судей Орловской области». Так, в новой редакции планируется изложить норму об условиях досрочного прекращения полномочий представителя общественности в квалификационной коллегии судей. Такое будет возможно по решению Орловского областного Совета народных депутатов по инициативе самого гражданина, а также в случае совершения им преступления, установленного вступившим в законную силу приговором суда.

Досрочное прекращение полномочий возможно в случае включения гражданина в реестр иностранных агентов, в случае его отсутствия на заседаниях квалификационной коллегии судей в течение четырех месяцев без уважительных причин в случаях невыполнения им обязательных требований, предусмотренных Федеральным законом «Об органах судейского сообщества в Российской Федерации», в том числе в случае замещения определенных должностей.

Согласно проекту закона основаниями досрочного прекращения полномочий общественного представителя также будут являться: приобретение им гражданства или подданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства; совершение им действий, которые могли бы умалить авторитет судебной власти или вызвать сомнения в объективности, справедливости и беспристрастности при осуществлении своих полномочий. В проекте закона отсутствуют положения, способствующие созданию условий для проявления коррупции, отмечают авторы законопроекта. Принятие закона не потребует дополнительных средств из областного бюджета.

Квалификационная коллегия на своих заседаниях рассматривает заявления кандидатов на вакантные должности судей. При оценке личности кандидатов учитывается соответствие их требованиям, предъявляемым Законом «О статусе судей в Российской Федерации», результаты проверки достоверности документов и сведений о претенденте на судейскую должность, стаж и результаты работы по юридической специальности, организаторские способности, деловые и моральные качества, отмечали ранее в пресс-службе Орловского облсуда.

Так, в 2022 году квалификационной коллегией судей было рассмотрено 40 заявлений кандидатов о рекомендации на вакантные должности, рекомендовано – 39, отказано в рекомендации – 1, назначено 34 судьи. В 2023 году было рассмотрено уже 61 заявление кандидатов, рекомендовано – 57, отказано – 4.

ИА “Орелград”