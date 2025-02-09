Во Мценске наводят порядок с муниципальным жильем

Большинство выявленных ранее нарушений уже устранено.

Управление по муниципальному имуществу города Мценска в целом выполнило предложения городской Контрольно-счетной палаты по устранению нарушений, выявленных в ходе проверки в прошлом году. В частности, ранее КСП выявила существенную разницу в списках учтенного жилья. Так, согласно выписке из реестра муниципального имущества, в жилом фонде города по состоянию на 1 января 2024 года числилось 921 помещение. А по спискам, представленным к проверке отделом учета, распределения и приватизации жилья, на ту же дату в муниципальном жилом фонде числилось 832 помещения. Таким образом, расхождение списков составило 89 жилых помещений.

КСП рекомендовала мэрии привести реестр по муниципальному имуществу в актуальное состояние, провести сверку списков и устранить расхождения, а также усилить контроль за актуальностью информации по включенным объектам в реестр муниципального имущества и за своевременностью внесения в него соответствующих изменений. Теперь КСП сообщает, что в городе произведена сверка по реестру муниципального имущества и учету в профильном отделе. При новой проверке расхождения не были установлены.

В девяти случаях в ходе первой проверки чиновники мэрии не смогли представить аудиторам официальные документы, подтверждающие отнесение муниципальных квартир к служебному жилому фонду. Между тем, люди в них проживали именно как в служебных квартирах. Данные недостатки также устранены: постановлениями местных властей спорные квартиры официально стали служебными.

Правда, в одном случае «управлением по муниципальному имуществу не приняты все меры по законности занимаемой площади гражданином служебного помещения в соответствии с жилищным законодательством», информирует КСП. «Работа над ошибками» проведена и в нормативно-правовой сфере. Так, ранее аудиторы отмечали, что администрация города Мценск годами не воспользовалась правом ежегодной индексации платы за наем помещений жилищного фонда социального использования. Не пользовалась она и правом пересчета размера платы за 1 квадрантный метр жилого помещения, указанный в договоре найма по истечении 3-х летнего периода. Устаревшие нормы отменены, а администрация города утвердила новый порядок установления размера платы за муниципальное жилье.

ИА «Орелград»