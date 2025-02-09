Орловец не сумел отбиться от «чужого» штрафа за грузовик

Штраф выписан за неправильное бортовое устройство.

Свердловский районный суд Орловской области оставил без удовлетворения жалобу местного жителя – собственника транспортного средства. Как уточняет пресс-служба суда, ранее данный гражданин постановлением государственного инспектора МТУ Ространснадзора по ЦФО был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 12.21.3 КоАП РФ (несоблюдение требований законодательства РФ о внесении платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн). Его наказали штрафом в размере 5000 рублей.

Однако гражданин с указанным постановлением не согласился и решил оспорить его в суде. Примечательно, что он не оспаривал сам факт правонарушения, он пытался доказать, что наказывать надо другого человека. Мужчина признал, что действительно является собственником грузовика, угодившего в конфликт. Он сообщил суду, что еще в марте прошлого года сдал свой автомобиль в аренду индивидуальному предпринимателю. С тех пор транспортное средство находится во владении и пользовании.

Автомобиль был сдан в аренду без экипажа, для осуществления грузовых перевозок. Предметом спора стало бортовое устройство на автомобиль. Однако в ходе судебного процесса удалось установить, что акт передачи ИП бортового устройства был заключен почти за месяц до заключения договора аренды транспортного средства. Кроме того, на момент фиксации нарушения истец продолжал оставаться собственником автомобиля, не был лишен возможности владения им.

Учел суд и то, что собственник транспортного средства и ИП-арендатор «расположены по одному и тому же адресу». А сведения о водителе, управлявшим транспортным средством на момент фиксации нарушения, а также документ, путевой лист, на основании которого осуществлялось управление автомобилем в момент фиксации административного правонарушения, по запросу суда так и не были представлены. Судья не усмотрел оснований для удовлетворения жалобы и отмены обжалуемого постановления по делу об административном правонарушении. Но решение еще может быть обжаловано, так как пока оно не вступило в законную силу.

ИА «Орелград»