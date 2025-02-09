Мэрия разрешила поощрять добровольных пожарных

Администрация Орла расширила положение о добровольной пожарной охране.

О внесении изменений в «Положение о добровольной пожарной охране на территории города Орла» распорядился мэр Юрий Парахин. Указанный документ действует с 2017 года. В его обновленной версии появилось несколько дополнительных пунктов. В частности, мэрия официально разрешила награждать участников добровольной пожарной охраны – отныне члены таких объединений могут рассчитывать на грамоты и ценные подарки. Кроме того, мэрия разрешила объявлять им благодарности за активное участие в обеспечении пожарной безопасности и тушении пожаров.

Ранее в документе не говорилось о наградах, но имелись пункты о компенсациях и льготах, а также о правовой и социальной защите членов добровольной пожарной охраны. Они сохранены в новой редакции. Согласно им, предприятия и организации за счет собственных средств могут предоставлять добровольным пожарным компенсации и льготы, устанавливать гарантии правовой и социальной защиты, не предусмотренные действующим законодательством.

Еще один дополнительный пункт, внесенный в документ постановлением мэра, звучит так: «Администрация города Орла осуществляет содействие в деятельности добровольных пожарных, а также осуществляет консультационную поддержку путем издания наглядной агитации, листовок и брошюр». К слову, под добровольной пожарной охраной в документе понимаются социально ориентированные общественные объединения пожарной охраны, созданные по инициативе физических лиц или юридических лиц для участия в профилактике и тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ.

Добровольная пожарная охрана создается в виде добровольной пожарной дружины или команды. Дружина оснащается первичными средствами пожаротушения, пожарными мотопомпами, но не имеет на вооружении пожарных автомобилей, в отличие от команды. Деятельность добровольной пожарной охраны осуществляется в соответствии с принципами: равенства перед законом, равноправия и законности деятельности, свободы в определении внутренней структуры, целей, форм и методов деятельности, приоритетности спасения людей и оказания первой помощи пострадавшим при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ и др.

Добровольными пожарными в Орле могут стать физические лица, достигшие возраста восемнадцати лет и способные по состоянию здоровья исполнять возложенные на них задачи. Личному составу разрешается самостоятельно придумывать для себя знаки отличия и форму одежды. Статус добровольного пожарного гражданин приобретает с момента обязательной регистрации его в специальном реестре. Добровольные пожарные обязаны быть членами или участниками общественных объединений пожарной охраны.

ИА “Орелград”