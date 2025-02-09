Орловца наказали за неповиновение гаишникам

Мужчина ответил за агрессию и отказ подчиняться законным требованиям полиции.

Новодеревеньковский районный суд Орловской области рассмотрел дело об административном правонарушении, заведенное полицией на местного жителя. Как следует из материалов административного дела и пояснений в судебном заседании сотрудника полиции, составившего протокол, инцидент произошел на одной из местных дорог. При несении дорожно-патрульной службы, инспектор Госавтоинспекции остановил для проверки автомобиль.

Оказалось, что за рулем находился гражданин, который ранее по решению мирового суда был лишен права управления транспортными средствами по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения). Садиться за руль без водительских прав ему было нельзя. Возможно, понимание этого и спровоцировало его на агрессию.

«Водитель автомобиля отказался проследовать в отделение полиции, вел себя агрессивно, на неоднократные законные требования сотрудников полиции прекратить противоправные действия не реагировал, – следует из информации пресс-службы Новодеревеньковского районного суда. – Указанные обстоятельства послужили основанием для возбуждения в отношении данного гражданина дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 19.3 КоАП РФ».

В соответствии с указанной нормой, неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции, а равно воспрепятствование исполнению им служебных обязанностей влечет за собой наложение административного штрафа в размере от 2000 до 4000 рублей. Административный кодекс предусматривает и альтернативные виды наказания: административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок от 40 до 120 часов.

«В судебном заседании лицо, привлекаемое к административной ответственности, свою вину признало, – сообщает пресс-служба суда. – Кроме признания своей вины, вина лица, совершившего административное правонарушение, доказана и подтверждена исследованными в ходе судебного заседания доказательствами, а также видеосъемкой совершенного правонарушения». При назначении административного наказания суд учел характер совершенного правонарушения и личность виновного, назначив ему наказание в виде минимального размера штрафа, предусмотренного санкцией указанной статьи, то есть водителя без прав оштрафовали на 2000 рублей.

ИА «Орелград»