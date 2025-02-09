В Ливнах автоматизируют архивы

Городские власти обновили паспорт муниципальной программы.

О внесении изменений в паспорт муниципальной программы «Развитие архивного дела в городе Ливны» распорядилась местная администрация. В ее рамках запланированы мероприятия по приобретению технического оборудования и дальнейшему внедрению автоматизированной системы учета документов архивного фонда. В связи с выделением нового помещения для приема документов ликвидированных организаций, признанных обеспечить пенсионные права граждан, планируется оснащение помещения охранной сигнализацией и специальными стеллажами.

«Включенный в программу комплекс мероприятий приведет к решению системных вопросов развития отрасли, связанных с созданием условий для соблюдения нормативных требований хранения архивных документов, обеспечивающих сохранность и безопасность архивных фондов, постоянное комплектование архивными документами, оперативное и качественное исполнение запросов юридических и физических лиц, внедрение современных информационных технологий, на улучшение условий труда работников архивного отдела», – говорится в обновленном паспорте программы.

Также готовится дальнейшее внедрение специализированных программных продуктов по архивному делу и приобретение технических средств для перевода документов на бумажных носителях в цифровой формат и хранения этой информации. В результате будут существенно снижены затраты и время на выполнение традиционных видов архивных работ, повышена оперативность получения архивной информации. А внедрение новой версии общеотраслевого программного комплекса «Архивный фонд» значительно снизит затраты рабочего времени на выполнение архивных работ.

Кроме того, выполнение программы позволит обеспечить нормативные требования режимов хранения архивных документов, в частности, температурно-влажностного режима в архивохранилище № 2. К слову, источниками комплектования муниципального архива являются около 30 местных организаций. К тому же в последние годы значительно увеличился интерес пользователей к архивным документам, работа с которыми тоже требует автоматизации.

В базу данных программного «Архивный фонд» уже внесены сведения на уровне ««фонд – опись – единица хранения» в объеме 80 процентов. А в 2025 году планируется обеспечить учет всех видов архивных документов, в том числе на уровне: «фонд – опись – единица хранения». Стоит отметить, что количество принятых в архив документов за последние годы значительно увеличилось, в том числе за счет документов по личному составу ликвидированных организаций. Только за 2011-2021 годы на архивное хранение поступило 7895 документов.

«Изменился и качественный состав принимаемых на постоянное хранение документов в связи с развитием политической и государственной системы Российской Федерации, – говорится в паспорте обновленной программы. – Внедрение научно-технических достижений отразилось на способах документирования человеческой жизнедеятельности, появились новые материальные носители документной информации. Это соответственно влечет за собой постоянную потребность в увеличении площадей архивохранилищ».

В связи с реорганизацией и ликвидацией организаций резко возросла передача документов в муниципальный архив. Анализ показывает, что в ближайшие годы эта тенденция сохранится.

ИА «Орелград»