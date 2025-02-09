Отловленных под Орлом собак будут выпускать под видеозапись

Власти Должанского района озвучили условия отлова бродячих собак.

Администрация Должанского района Орловской области объявила тендер на оказание услуг по обращению с животными без владельцев на территории указанного района. Цена контракта составит чуть менее 370 тысяч рублей. Напомним, средства на отлов бродячих собак муниципалитетам выделяют из бюджета региона. Власти заранее озвучили условия сделки. Так, отлов собак должен производиться в течение 7 рабочих дней со дня поступления соответствующей заявки.

Но если в заявке содержится информация о том, что поведение животных без владельцев представляет опасность для жизни и здоровья граждан, ее исполнение осуществляется течение рабочего дня, следующего за днем ее регистрации. Подрядчик обязан производить отлов и маркирование собак, в том числе покусавших людей или животных, с последующей транспортировкой в приют для животных. Условиями контракта предусмотрен осмотр животного без владельца для определения степени немотивированной агрессивности, стерилизация собак и выпуск их на прежние места обитания

При этом подрядчик обязан вести видеозапись процесса возврата животных без владельцев на прежние мета обитания и бесплатно представлять районной администрации копии таких записей. Причем его обяжут хранить каждую запись как минимум 1 год. Также подрядчика обяжут отлавливать животных без владельцев круглосуточно, вне зависимости от времени суток. При этом запрещено применять способы и технические приспособления, приводящие к увечьям, травмам или гибели животных. Не допускается отстрел бродячих собак из любого вида огнестрельного оружия.

Не допускается привлечение к отлову животных без владельцев подростков и детей, а также граждан, состоящих на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах, привлекавшихся к уголовной ответственности за жестокое обращение с животными, умышленное причинение смерти или умышленное причинение вреда здоровью человека.

ИА «Орелград»