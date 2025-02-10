Еще два пьяных водителя получили приговоры

Количество осужденных за пьяную езду орловец растет.

В Орловской области суды вынесли очередные приговоры пьяным водителям. Так, Дмитровский районный суд рассмотрел очередное дело об управлении автомобилем в состоянии опьянения и назначил местному жителю наказание в виде 300 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года 6 месяцев. Как пояснили в пресс-службе районного суда, автомобиль осужденного конфискован и обращен в доход государства.

Как следует из приговора, ранее в отношении данного гражданина мировым судьей судебного участка Дмитровского района было вынесено постановление о привлечении его к административной ответственности по части 1 статьи 12.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, то есть за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения.

«Через некоторое время гражданин повторно был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции ОМВД Дмитровского района в связи с наличием у гражданина явных признаков алкогольного опьянения, – уточнили в пресс-службе суда. – Водителю было предложено пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, однако он отказался. В судебном заседании мужчина вину признал полностью, раскаялся».

Чуть менее суровое наказание понес житель Урицкого района, осужденный к 200 часам обязательных работ за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, он на полтора года лишен права управления транспортными средствами. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Орловской области, данный гражданин попался пьяным за рулем в сентябре 2024 года. Ранее он также был привлечен к административной ответственности за пьяное вождение. Как и в предыдущем случае, житель Урицкого района отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

По данным Управления МВД России по Орловской области, в 2024 году по вине нетрезвых водителей на дорогах региона было совершено 72 дорожно-транспортных происшествия, что на 4,2 процента больше, чем в 2023 году. Сотрудниками Госавтоинспекции за минувший год пресечено 1263 факта управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. За повторное управление автомашиной в нетрезвом виде в 2024-м было возбуждено 148 уголовных дел.

ИА “Орелград”