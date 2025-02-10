В Орловской области разыскивают мосты и дороги

Начальник «Орелгосзаказчика» сообщил об усиленной инвентаризации.

Развитие транспортной инфраструктуры обсудили на заседании правительства 10 февраля. Первый заместитель прокурора Орловской области Юрий Пахолков поинтересовался: сколько в регионе мостовых сооружений? В оперативном управлении «Орелгосзаказчика» 183, а есть ли понимание, сколько их всего? Начальник казенного учреждения не смог предоставить информацию о бесхозных сооружениях, но заверил, что мостам сейчас уделяется большое внимание.

«Многие из них находятся в аварийном или предаварийном состоянии, – сообщил Александр Ященко. – Порядка 50 мостов в этом году мы должны обследовать для принятия решения по приведению их в порядок».

Губернатор Андрей Клычков отметил: что в народе называется мостами – не всегда таковыми является.

«Мы очень часто сталкиваемся с ситуацией, когда подобного рода сооружения, построенные в свое время хозспособом, приходят в негодность. Мы принимаем решение закрыть движение, разобрать. Но жители натоптали эту тропинку за десятилетия и считают, что это мост. Очень важно с муниципальными властями эту ревизию проводить. Мне не крайний потом нужен будет (не дай Бог, что-то произойдет) нужно, чтобы мы сегодня четко понимали: «А» – что за сооружение у нас находятся в муниципальных образованиях; «В» – что с этим делать?»

Если неучтенные объекты требуют ремонта, то бюджетные средства расходовать на восстановление нельзя. Тогда необходимо «создавать альтернативные условия, либо менять этот объект на другой», сказал Андрей Клычков. Также глава региона отметил наличие дорог, которые не находятся на балансе, – таких около трети.

«У нас эта работа прям серьезно организована», – ответил Ященко.

Объектов, которые относятся к региональной или муниципальной сети, но не имеют ответственных, не должно быть, подчеркнул Андрей Клычков.

В управлении «Орелгосзаказчика», по состоянию на 31 декабря 2024 года, находится 3862 км автомобильных дорог. В сравнении с 2023 годом их стало больше на 15 км. Также учреждение отвечает за 232 километра линий искусственного электроосвещения. Их стало больше на 8%. В управлении 108 километров тротуаров. Здесь довольно существенный рост + 43,9%. В управлении «Орелгосзаказчика» 770 остановочных павильонов и 183 мостовых сооружения. В минувшем году учреждение обеспечило строительство и ремонт на 16 дорогах, израсходовано более 862 миллионов рублей. На содержание 393 дорог ушло 2,44 миллиарда рублей.

ИА “Орелград”