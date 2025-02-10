Клычков раскритиковал содержание остановок

10.2.2025 | 13:45 ЖКХ, Новости

«Не устраивает абсолютно», – сказал орловский губернатор.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Замечание получил начальник КУ ОО «Орелгосзаказчик» Александр Ященко на заседании правительства региона 10 февраля. Учреждение отвечает за 770 остановочных павильонов.  Люди находятся там и в дождь, и в холод, и в жару, напомнил губернатор.

«Меня не устраивает абсолютно содержание этих объектов, – сказал Андрей Клычков. – Как они содержатся – это не содержатся. Я все-таки прошу обратить внимание: это место, не которое мы с вами проезжаем мимо на машине; это место, где люди стоят и ждут транспорт».

Зачастую остановочные пункты превращаются в мусорки, заявил губернатор.

ИА “Орелград”


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