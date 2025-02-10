Хитрый орловец не смог засудить поставщика мебели

Суд отказал в удовлетворении иска о защите прав потребителя.

Как пояснили в пресс-службе Орловского районного суда, гражданское дело инициировал местный житель, подавший иск к компании «Перспектива». Это был иск о защите прав потребителей. В нем мужчина указал, что в июле 2024 года заключил с указанной фирмой договор поставки кухонного гарнитура. Срок исполнения договора был установлен до 20 августа 2024 года. Истец заявил, что кухонный гарнитур ему доставили и установили только 4 сентября, в чем он усмотрел нарушение своих прав. Истец просил суд взыскать с поставщика в его пользу неустойку за нарушение сроков изготовления и поставки товара.

«Вместе с тем, судом по результату оценки представленных доказательств в удовлетворении вышеуказанных требований истца отказано, – информирует пресс-служба суда. – Судом отмечено, что потребитель при предъявлении иска не учел того факта, что дата поставки товара по договору не является фиксированной, а определена временным периодом (35 рабочих дней), исчисляемым с даты окончательного согласования спецификации товара и внесения предоплаты».

При судебном разбирательстве удалось установить, что после заключения договора покупатель сам внес изменения в его условия. В частности, изменена была спецификация товара, в связи с чем срок поставки гарнитура сместился до 25 сентября 2024 года. Поскольку гарнитур покупатель получил 4 сентября, суд не усмотрел в этой сделке нарушения сроков исполнения договора. А раз продавец не допустил нарушений, то и покупатель не имеет права требовать неустойку. Правда, решение суда в силу еще не вступило и может быть обжаловано.

А вот другому орловцу свои нарушенные права удалось отстоять. Помоги ему в этом сотрудники Управления Роспотребнадзора по Орловской области. Действуя в интересах потребителя, они подали иск к компании «Кейс Технолоджис». Как сообщили в пресс-службе ведомства, орловец через интернет-магазин приобрел циркулярную пилу. Товар он оплатил, но так его и не получил. Рассматривавший иск мировой судья требования удовлетворил. С продавца в пользу потребителя взыскано 25,8 тысячи рублей – неустойка, компенсация морального вреда, штраф за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требований потребителя, а также почтовые расходы. В данном случае решение суда уже вступило в законную силу.

ИА «Орелград»