Под Ливнами запланировали в поле новые жилые кварталы

10.2.2025 | 9:50 Новости, Строительство

Управление градостроительства Орловской области утвердило документацию.

Управление градостроительства, архитектуры и землеустройства региона утвердило  документацию по планировке территории в границах земельного участка с кадастровым номером 57:22:0750101:244 в целях формирования наделов для индивидуального жилищного строительства. Строительство предполагается в восточной части поселка Совхозный Козьминского сельского поселения. Общая площадь составляет 10,1 гектара.

Территория ограничена с севера полевой дорогой, северо-запада и юго-запада – земельными участками индивидуальной жилой застройки, с востока – землями сельскохозяйственного назначения и участками лесополосы. Ранее здесь осуществлялась сельскохозяйственная деятельность. Рельеф участка спокойный, с плавным понижением с севера на юг. Здания, строения, сооружения отсутствуют. Границы в формируемых кварталах устанавливаются с учетом рационального размещения объектов различного назначения, сложившейся и проектируемой уличной дорожной сети поселка, указано в документации. Предполагается выделение участков под строительство 35 домов в 1-3 этажа. Общая площадь жилья примерно 10 500 квадратных метров. Предполагаемое количество жителей – 193 человека.

Группы индивидуальных жилых домов образуют кварталы прямоугольной и трапециевидной формы. В северной части, помимо строительства магазина, предусмотрено размещение водозаборного узла и трансформаторной подстанции. В восточной и юго-восточной части кварталов размещаются участки с подземными пожарными резервуарами.

Согласно полученной информации от администрации Ливенского района, есть возможность обеспечения 21 места для учащихся и 8 мест для воспитанников в учебных организациях поселка Совхозный. Транспортное обслуживание будет обеспечено общественным транспортом.

ИА “Орелград”


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