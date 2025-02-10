Клычков призвал раскрыть «скрытый потенциал зубров»

Возможный инвестор приедет в Орловскую область.

О развитии туризма и его вкладе в валовый региональный продукт поговорили на заседании правительства региона 10 февраля. В Орловской области начали работу по заявке о создании туристско-рекреационной особой экономической зоны. Губернатор Андрей Клычков подчеркнул, что есть «весь потенциал для этого».

«Не обижаю никого, но в Орловской области зубров уже больше, чем во всей Беловежской пуще. Это такой скрытый потенциал, который сегодня у нас есть, и мы его с вами не раскрыли в полном объеме», – сказал Андрей Клычков.

Глава региона снова вспомнил зеленых лягушек на вокзале, которые почему-то стали символом Орловщины.

«По «ЗуброПарку» на следующей неделе потенциально заинтересованные инвесторы приедут посмотреть, что можно сделать. По нашему зоопарку, который есть и привлекает большое количество жителей. Средства огромные, но нужно двигать этот процесс», – сказал Андрей Клычков.

Напомним, «ЗуброПарк» – проект создания загородного парка семейного и активного экоодтыха. Он занял пятое место в номинации «Туристический проект» голосования за перспективные проекты развития регионов, проведенного летом 2024 года Общенациональным просветительским проектом «Достижения.РФ».

ИА “Орелград”